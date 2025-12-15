Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
19:38 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
ЕС дошел до обсуждения строительства оружейных заводов на Украине, "деликатно" называя это инвестициями в ВПК, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине

Сийярто указал на лицемерие ЕС из-за строительства оружейных заводов на Украине

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. ЕС дошел до обсуждения строительства оружейных заводов на Украине, "деликатно" называя это инвестициями в ВПК, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас мы дошли до того, что говорим о строительстве оружейных заводов на Украине. Здесь это так деликатно называют инвестициями в украинскую военную промышленность, которая якобы является лучшей инвестицией в безопасность Европы, но это, очевидно, абсурдная оценка", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Сикорский и Сийярто устроили перепалку из-за России
Вчера, 15:32
