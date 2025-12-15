https://ria.ru/20251215/es-2062223446.html
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
ЕС дошел до обсуждения строительства оружейных заводов на Украине, "деликатно" называя это инвестициями в ВПК, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:38:00+03:00
2025-12-15T19:38:00+03:00
2025-12-15T19:38:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_0:74:3043:1786_1920x0_80_0_0_d1259e2ac1dc7b3263b4add0ef722971.jpg
https://ria.ru/20251214/perepalka-2061969919.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044221407_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_e33943fbfcd316f1652d2bd3329a19bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
Сийярто указал на лицемерие ЕС из-за строительства оружейных заводов на Украине