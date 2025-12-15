Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз настроен сохранять санкции против России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.12.2025
19:07 15.12.2025
Евросоюз настроен сохранять санкции против России, заявил Сийярто
Евросоюз настроен сохранять санкции против России, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.12.2025
Евросоюз настроен сохранять санкции против России, заявил Сийярто
ЕС настроен сохранять санкции против РФ, даже если США откажутся от них, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:07:00+03:00
2025-12-15T19:07:00+03:00
в мире
россия
сша
венгрия
петер сийярто
евросоюз
россия
сша
венгрия
в мире, россия, сша, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Россия, США, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Евросоюз настроен сохранять санкции против России, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС намерен сохранять санкции против России

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. ЕС настроен сохранять санкции против РФ, даже если США откажутся от них, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Здесь (в ЕС - ред.) сейчас говорят, что даже если американцы в некотором случае снимут санкции против России, мы должны продолжать экономические меры против России, которые, кстати, наносят наибольший вред самой европейской экономике", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
В миреРоссияСШАВенгрияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
