https://ria.ru/20251215/es-2062137605.html
ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
Евросоюз внес в санкционный список против России две судоходные компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, следует из документа, опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:24:00+03:00
2025-12-15T14:24:00+03:00
2025-12-15T14:24:00+03:00
в мире
россия
оаэ
вьетнам
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050056915.html
россия
оаэ
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оаэ, вьетнам, евросоюз
В мире, Россия, ОАЭ, Вьетнам, Евросоюз
ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
ЕС внес в санкционный список против РФ судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама