ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
14:24 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список судоходные компании из ОАЭ и Вьетнама
Евросоюз внес в санкционный список против России две судоходные компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, следует из документа, опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 15.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список против России две судоходные компании из ОАЭ и одну из Вьетнама, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, под санкции попали компании из ОЭА Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также вьетнамская судоходная компания Hung Phat Maritime Trading. Как утверждается в документе, компании якобы причастны к перевозке российских энергоносителей.
Заголовок открываемого материала