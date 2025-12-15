Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против декана факультета международных отношений МГИМО
14:19 15.12.2025 (обновлено: 14:20 15.12.2025)
ЕС ввел санкции против декана факультета международных отношений МГИМО
ЕС ввел санкции против декана факультета международных отношений МГИМО
2025
в мире, мгимо, евросоюз
В мире, МГИМО, Евросоюз
ЕС ввел санкции против декана факультета международных отношений МГИМО

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский союз ввел ограничительные меры против декана факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Андрея Сушенцова, говорится в документе, опубликованном в понедельник в официальном журнале ЕС.
"Андрей Андреевич СУШЕНЦОВ", - сказано там.
ЕС включил войска РХБЗ Минобороны России в новый пакет санкций
© 2025 МИА «Россия сегодня»
