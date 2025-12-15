Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес в санкционный список двух экспертов по конфликту на Украине
14:16 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список двух экспертов по конфликту на Украине
Евросоюз внес в антироссийский санкционный список французского эксперта и основателя специализирующегося на украинском конфликте сайта Stratpol Ксавье Моро, а... РИА Новости, 15.12.2025
ЕС внес в санкционный список двух экспертов по конфликту на Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз внес в антироссийский санкционный список французского эксперта и основателя специализирующегося на украинском конфликте сайта Stratpol Ксавье Моро, а также бывшего офицера швейцарских спецслужб и специалиста по Украине Жака Бо, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС регламента.
В документе фигурируют имена Ксавье Моро и Жака Бо. Согласно регламенту, оба обвиняются в ведении программ, посвященных конфликту на Украине, в которых транслируется российская точка зрения.
