Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок - РИА Новости, 15.12.2025
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок
Евросоюз постепенно превращается в военный блок в формате "евроНАТО" без участия США, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, сша, россия, европа, алексей пушков, нато, евросоюз
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок
Пушков заявил о превращении ЕС в военный блок в формате "евроНАТО"