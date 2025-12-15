Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок - РИА Новости, 15.12.2025
13:09 15.12.2025
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок - РИА Новости, 15.12.2025
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок
Евросоюз постепенно превращается в военный блок в формате "евроНАТО" без участия США, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:09:00+03:00
2025-12-15T13:09:00+03:00
Пушков заявил о превращении Евросоюза в военный блок

Пушков заявил о превращении ЕС в военный блок в формате "евроНАТО"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз постепенно превращается в военный блок в формате "евроНАТО" без участия США, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Этот замысел уже не раз обсуждался ведущими странами ЕС и Британией (так называемая "коалиция желающих"). Он также может стать основой процесса превращения ЕС в военный блок в виде "евроНАТО" (то есть, НАТО минус США)", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков также отметил, что руководители Евросоюза уже заявляли, что Запад в прежнем виде тесного альянса "закончился" и Европе необходимо полагаться на собственные силы в военном отношении.
"Это и есть доктринальная основа политики постепенного превращения Евросоюза в военный альянс", - констатировал политик.
