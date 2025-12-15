Рейтинг@Mail.ru
12:19 15.12.2025
СМИ: постпреды ЕС отложили встречу по российским активам из-за Бельгии
СМИ: постпреды ЕС отложили встречу по российским активам из-за Бельгии
2025-12-15T12:19:00+03:00
2025-12-15T12:19:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
в мире, россия, украина, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС отложили воскресную встречу по вопросу использования замороженных российских активов для кредита Киеву на понедельник, 15 декабря, в надежде убедить Бельгию поддержать этот план, сообщает газета Politico.
На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
09:54
"Изначально запланированная на вечер воскресенья встреча послов ЕС была перенесена на понедельник", - говорится в материале издания.
Как заявили газете три дипломата, ЕС не рассматривает альтернативные способы помочь Украине финансово, придерживаясь плана по конфискации активов РФ.
"Бельгия конструктивно участвует в составлении черновых (документов - ред.), активно внося предложения и изменения в документ, который будет рассмотрен на встрече послов в понедельник", - пишет Politico.
По словам немецкого чиновника, решение по использованию активов РФ покажет, остается ли ЕС по-прежнему важным игроком. Источник подчеркнул, что альтернативных вариантов нет.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, какие страны могут выступить против изъятия российских активов
10:06
 
