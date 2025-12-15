СМИ: постпреды ЕС отложили встречу по российским активам из-за Бельгии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС отложили воскресную встречу по вопросу использования замороженных российских активов для кредита Киеву на понедельник, 15 декабря, в надежде убедить Бельгию поддержать этот план, сообщает газета Politico.