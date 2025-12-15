ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз достигнет очередной низшей точки в управлении блоком, если торговый договор с южноамериканским общим рынком Меркосур не будет заключен, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
Решающие голосования по торговому соглашению ЕС и Меркосур пройдут в совете Европейского союза 18 и 19 декабря. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что соглашение Меркосур - ЕС будет подписано 20 декабря. Накануне агентство Франс Пресс передало, что Франция попросила ЕС отложить подписание торгового договора с южноамериканским общим рынком Меркосур.
"Неудача в достижении согласия по торговой сделке с Меркосур, которую пытаются заключить уже 25 лет, ознаменует новую низшую точку в управлении ЕС", - пишет издание.
По словам дипломатов, если на этой неделе подписание соглашения не состоится, то сделка сорвется. Источники отметили, что если соглашение и дальше будут "разбавлять" ограничениями, то оно не будет подписано, а ЕС выставит себя на посмешище со своими стремлениями к свободной торговле.
"Если мы не можем договориться о Меркосур, то о европейском суверенитете можно больше не говорить... Если спустя четверть века попыток заключить с ними торговую сделку мы не сможем этого сделать, то мы вполне можем просто сдаться", - заявил газете высокопоставленный дипломат ЕС.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.