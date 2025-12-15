Рейтинг@Mail.ru
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/es-2062087408.html
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
Евросоюз достигнет очередной низшей точки в управлении блоком, если торговый договор с южноамериканским общим рынком Меркосур не будет заключен, сообщает газета РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:39:00+03:00
2025-12-15T11:39:00+03:00
в мире
бразилия
франция
европа
луис инасиу лула да силва
евросоюз
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251103/sdelka-2052601933.html
https://ria.ru/20250904/fermery-2039570336.html
бразилия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, франция, европа, луис инасиу лула да силва, евросоюз, меркосур
В мире, Бразилия, Франция, Европа, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, Меркосур
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT

FT: ЕС достигнет очередной низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз достигнет очередной низшей точки в управлении блоком, если торговый договор с южноамериканским общим рынком Меркосур не будет заключен, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
Решающие голосования по торговому соглашению ЕС и Меркосур пройдут в совете Европейского союза 18 и 19 декабря. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что соглашение Меркосур - ЕС будет подписано 20 декабря. Накануне агентство Франс Пресс передало, что Франция попросила ЕС отложить подписание торгового договора с южноамериканским общим рынком Меркосур.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Депутаты ЕП хотят оспорить соглашение с Меркосур в суде ЕС, пишут СМИ
3 ноября, 10:48
"Неудача в достижении согласия по торговой сделке с Меркосур, которую пытаются заключить уже 25 лет, ознаменует новую низшую точку в управлении ЕС", - пишет издание.
По словам дипломатов, если на этой неделе подписание соглашения не состоится, то сделка сорвется. Источники отметили, что если соглашение и дальше будут "разбавлять" ограничениями, то оно не будет подписано, а ЕС выставит себя на посмешище со своими стремлениями к свободной торговле.
"Если мы не можем договориться о Меркосур, то о европейском суверенитете можно больше не говорить... Если спустя четверть века попыток заключить с ними торговую сделку мы не сможем этого сделать, то мы вполне можем просто сдаться", - заявил газете высокопоставленный дипломат ЕС.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Профсоюз фермеров ЕС призвал провести консультации по соглашению с Меркосур
4 сентября, 08:46
 
В миреБразилияФранцияЕвропаЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала