ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз достигнет очередной низшей точки в управлении блоком, если торговый договор с южноамериканским общим рынком Меркосур не будет заключен, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

"Неудача в достижении согласия по торговой сделке с Меркосур, которую пытаются заключить уже 25 лет, ознаменует новую низшую точку в управлении ЕС", - пишет издание.

По словам дипломатов, если на этой неделе подписание соглашения не состоится, то сделка сорвется. Источники отметили, что если соглашение и дальше будут "разбавлять" ограничениями, то оно не будет подписано, а ЕС выставит себя на посмешище со своими стремлениями к свободной торговле.

"Если мы не можем договориться о Меркосур, то о европейском суверенитете можно больше не говорить... Если спустя четверть века попыток заключить с ними торговую сделку мы не сможем этого сделать, то мы вполне можем просто сдаться", - заявил газете высокопоставленный дипломат ЕС.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки