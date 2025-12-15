В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Евросоюзе считают принятое странами-членами решение по заморозке активов РФ на неопределенный срок первым шагом к независимости блока, меры же по финансированию Украины могут стать шансом доказать США, что Европа якобы способна принимать решения, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.