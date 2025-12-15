Рейтинг@Mail.ru
В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
10:24 15.12.2025
В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ
В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ
В Евросоюзе считают принятое странами-членами решение по заморозке активов РФ на неопределенный срок первым шагом к независимости блока, меры же по... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
россия
украина
европа
кайя каллас
антониу кошта
дональд трамп
евросоюз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, кайя каллас, антониу кошта, дональд трамп, евросоюз, politico, евросовет
В мире, Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Евросовет
В ЕС сочли решение по активам России шагом к независимости блока, пишут СМИ

Politico: в ЕС назвали заморозку активов РФ первым шагом к независимости блока

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Евросоюзе считают принятое странами-членами решение по заморозке активов РФ на неопределенный срок первым шагом к независимости блока, меры же по финансированию Украины могут стать шансом доказать США, что Европа якобы способна принимать решения, пишет газета Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
13 декабря, 17:07
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Решение, принятое на прошлой неделе, об использовании чрезвычайных полномочий для глубокой заморозки заблокированных в Бельгии российских активов, стало первым шагом к новой независимости блока", - приводит издание слова нескольких неназванных дипломатов ЕС.
Politico отмечает, что шаги ЕС в отношении финансирования Украины могут подчеркнуть этот момент.
"У нас был президент США, который говорил, что лидеры не могут принимать решения. Теперь у них есть шанс показать, что они могут", - заявил один из дипломатов.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев
13 декабря, 03:04
Как заявил неназванный немецкий чиновник в комментарии изданию, решение о замороженных активах РФ "определит, является ли ЕС по-прежнему важным игроком", отметив при этом, что "варианта Б нет".
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На Западе забили тревогу из-за решения ЕС по активам России
13 декабря, 03:08
 
