Якушев рассказал о поддержке участников СВО
Якушев рассказал о поддержке участников СВО - РИА Новости, 15.12.2025
Якушев рассказал о поддержке участников СВО
Законодательные инициативы по поддержке участников СВО принимаются практически единогласно, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:20:00+03:00
2025-12-15T14:20:00+03:00
2025-12-15T14:53:00+03:00
россия
владимир якушев
владимир путин
единая россия
общество
россия
россия, владимир якушев, владимир путин, единая россия, общество
Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
Якушев рассказал о поддержке участников СВО
Якушев: инициативы по поддержке участников СВО принимаются почти единогласно