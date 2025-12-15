Рейтинг@Mail.ru
14:20 15.12.2025 (обновлено: 14:53 15.12.2025)
Якушев рассказал о поддержке участников СВО
Законодательные инициативы по поддержке участников СВО принимаются практически единогласно, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
Новости
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законодательные инициативы по поддержке участников СВО принимаются практически единогласно, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Хотел бы отметить, что вот эти законодательные инициативы, которые вносятся по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, голосуются практически единогласно. То есть, там у нас партийной дискуссии, как правило, нет", - сказал Якушев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что первые участники спецоперации пришли в законодательные собрания ЕР на местах в 2023 году.
"И уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают. Мы это сегодня видим и чувствуем", заключил Якушев.
