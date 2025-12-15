В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией

«

"Pussy Riot* показала себя как организация, которая ставила целью унижение достоинства верующих людей, что выразилось в попытке осквернить храм Христа Спасителя, являющийся также памятником войны 1812 (года - ред.). Очевидно, что это несовместимо с целью защиты традиционных ценностей. Никаких свидетельств, что природа деятельности этой организации изменилась, нет. Если это так, то она не должна обладать правом действовать в российском публичном пространстве", – сказал Кипшидзе.