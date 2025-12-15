https://ria.ru/20251215/ekstremizm-2062184746.html
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией - РИА Новости, 15.12.2025
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией
Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot* ставила себе целью унижение верующих, природа её деятельности не изменилась, и права действовать в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:03:00+03:00
2025-12-15T17:03:00+03:00
2025-12-15T17:03:00+03:00
религия
москва
россия
сша
надежда толоконникова
мария алехина
вахтанг кипшидзе
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91545/05/915450597_0:188:2889:1813_1920x0_80_0_0_d720e46221da0684d92f1b9a6b28224d.jpg
https://ria.ru/20251015/perechen-2048442620.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91545/05/915450597_111:0:2778:2000_1920x0_80_0_0_8f514b354317a8e5ddcc6c589a1b7dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сша, надежда толоконникова, мария алехина, вахтанг кипшидзе, pussy riot, московский патриархат, московский городской суд
Религия, Москва, Россия, США, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Вахтанг Кипшидзе, Pussy Riot, Московский Патриархат, Московский городской суд
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией
Кипшидзе: Pussy Riot ставила целью унижение верующих
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot* ставила себе целью унижение верующих, природа её деятельности не изменилась, и права действовать в публичном пространстве у неё быть не должно, поделился мнением с РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Тверской суд Москвы
в понедельник признал панк-группу Pussy Riot
* экстремистской организацией и запретил ее на территории России
.
«
"Pussy Riot* показала себя как организация, которая ставила целью унижение достоинства верующих людей, что выразилось в попытке осквернить храм Христа Спасителя, являющийся также памятником войны 1812 (года - ред.). Очевидно, что это несовместимо с целью защиты традиционных ценностей. Никаких свидетельств, что природа деятельности этой организации изменилась, нет. Если это так, то она не должна обладать правом действовать в российском публичном пространстве", – сказал Кипшидзе.
Pussy Riot* – скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек – Надежду Толоконникову
**, Марию Алехину
и Екатерину Самуцевич
– к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер – 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова – по восемь лет.
Ранее Мосгорсуд
заочно арестовал переехавшую в США
Толоконникову** по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России