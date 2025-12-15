Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:03 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ekstremizm-2062184746.html
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией - РИА Новости, 15.12.2025
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией
Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot* ставила себе целью унижение верующих, природа её деятельности не изменилась, и права действовать в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:03:00+03:00
2025-12-15T17:03:00+03:00
религия
москва
россия
сша
надежда толоконникова
мария алехина
вахтанг кипшидзе
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91545/05/915450597_0:188:2889:1813_1920x0_80_0_0_d720e46221da0684d92f1b9a6b28224d.jpg
https://ria.ru/20251015/perechen-2048442620.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91545/05/915450597_111:0:2778:2000_1920x0_80_0_0_8f514b354317a8e5ddcc6c589a1b7dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сша, надежда толоконникова, мария алехина, вахтанг кипшидзе, pussy riot, московский патриархат, московский городской суд
Религия, Москва, Россия, США, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Вахтанг Кипшидзе, Pussy Riot, Московский Патриархат, Московский городской суд
В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot* экстремистской организацией

Кипшидзе: Pussy Riot ставила целью унижение верующих

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастницы группы Pussy Riot* в суде
Участницы группы Pussy Riot* в суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Участницы группы Pussy Riot* в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot* ставила себе целью унижение верующих, природа её деятельности не изменилась, и права действовать в публичном пространстве у неё быть не должно, поделился мнением с РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Тверской суд Москвы в понедельник признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России.
«
"Pussy Riot* показала себя как организация, которая ставила целью унижение достоинства верующих людей, что выразилось в попытке осквернить храм Христа Спасителя, являющийся также памятником войны 1812 (года - ред.). Очевидно, что это несовместимо с целью защиты традиционных ценностей. Никаких свидетельств, что природа деятельности этой организации изменилась, нет. Если это так, то она не должна обладать правом действовать в российском публичном пространстве", – сказал Кипшидзе.
Pussy Riot* – скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек – Надежду Толоконникову**, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер – 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова – по восемь лет.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову** по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Николай Полозов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Адвоката Полозова* внесли в перечень террористов и экстремистов
15 октября, 17:05
 
РелигияМоскваРоссияСШАНадежда ТолоконниковаМария АлехинаВахтанг КипшидзеPussy RiotМосковский ПатриархатМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала