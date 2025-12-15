Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уроженка Киева Анастасия Стратович*, арестованная за поджог авто СК РФ, и ее сообщник Никита Тихонов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.