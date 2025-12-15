Рейтинг@Mail.ru
Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 15.12.2025
18:10 15.12.2025
Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов
Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов
Уроженка Киева Анастасия Стратович*, арестованная за поджог авто СК РФ, и ее сообщник Никита Тихонов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается... РИА Новости, 15.12.2025
киев
россия
украина
никита тихонов (преступник)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
киев
россия
украина
киев, россия, украина, никита тихонов (преступник), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Киев, Россия, Украина, Никита Тихонов (преступник), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов

Уроженку Киева, арестованную за поджог авто СК, внесли в перечень террористов

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАнастасия Стратович* в зале суда
Анастасия Стратович* в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Анастасия Стратович* в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уроженка Киева Анастасия Стратович*, арестованная за поджог авто СК РФ, и ее сообщник Никита Тихонов* внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Стратович Анастасия Игоревна*, 21.04.2002 г.р., г. Киев Украины. Тихонов Никита Артурович*, 25.07.2001 г.р., г. Ташкент республики Узбекистан", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен(а) в список террористов и экстремистов
14 октября, 05:57
Признанный экстремистом блогер получил иск на 11 миллионов рублей
14 октября, 05:57
 
КиевРоссияУкраинаНикита Тихонов (преступник)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
