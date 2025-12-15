Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассматривает ограничение на вывоз топлива, сообщил источник
13:49 15.12.2025 (обновлено: 14:54 15.12.2025)
Правительство рассматривает ограничение на вывоз топлива, сообщил источник
экономика, россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Правительство рассматривает ограничение на вывоз топлива, сообщил источник

РИА Новости: правительство рассматривает ограничение на экспорт топлива

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.
РИА Новости направило запрос в аппарат вице-премьера.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Россия делает все, чтобы защитить свои резервы, заявил Новак
12 декабря, 14:34
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
