Правительство рассматривает ограничение на вывоз топлива, сообщил источник
2025-12-15T13:49:00+03:00
2025-12-15T13:49:00+03:00
2025-12-15T14:54:00+03:00
экономика
россия
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак
провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.
РИА Новости направило запрос в аппарат вице-премьера.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата
, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.