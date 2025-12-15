Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Задача Киева, Лондона и Брюсселя в переговорном процессе по Украине заключается в том, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
В Берлине ранее состоялись переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. По словам Уиткоффа, на встрече был достигнут значительный прогресс.
"Задача Киева, Брюсселя и Лондона в данном случае - это затягивать время как можно дольше. Для Зеленского сейчас ситуация такая: если он подписывает мирное соглашение на условиях России или хотя бы на условиях, которые содержатся в изначальном мирном плане Трампа, то это будет расценено на Украине как капитуляция. В этом случае он теряет власть, и в дальнейшем никто ему не гарантирует ни жизнь, ни свободу", - отметил эксперт.
По его мнению, европейские элиты поддерживают Зеленского из-за собственной вовлеченности в совместные коррупционные схемы.
"Если Зеленский теряет власть и, возможно, свободу, то он может начать "болтать языком", и все те коррупционные схемы, в которых они повязаны с киевским режимом, они всплывут наружу. И это может плохо кончиться для нынешних европейских политиков и чиновников", - говорит Родионов.
Эксперт считает, что для Европы единственным вариантом сохранения власти Зеленского остается продолжение войны. Зеленскому, по словам эксперта, проще терять территории, чем капитулировать, и поэтому он "играет" с США, заявляя о готовности вести переговоры на "определенных" условиях.
Родионов убежден, что переговорный процесс по Украине может затянуться. Политолог отмечает, что ранее в администрации Трампа для реализации мирного плана устанавливали дедлайн, а сейчас американцы отказываются обозначать сроки достижения мира.
"Для того, чтобы что-то произошло, нужны какие-то реально тектонические сдвиги либо в самой столице США, либо в Европе, либо на Украине, либо на поле боя в зоне СВО. Я пока посыл для таких сдвигов не вижу", - подытожил эксперт.