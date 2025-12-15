Рейтинг@Mail.ru
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ekspert-2062074796.html
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2025
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт
Задача Киева, Лондона и Брюсселя в переговорном процессе по Украине заключается в том, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости директор Центра геополитических... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:01:00+03:00
2025-12-15T11:01:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дмитрий родионов
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062001138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed90959a011e87dea59c46b70f7769cd.jpg
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062030558.html
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062047626.html
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062048297.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062001138_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6d004c2c19d5ffd4e89eb24eb8299e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дмитрий родионов, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Родионов, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт

Родионов: Киев, Лондон и Брюссель хотят затянуть переговоры по Украине

© Фото : Zelenskiy / Official/TelegramПеред началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Задача Киева, Лондона и Брюсселя в переговорном процессе по Украине заключается в том, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
В Берлине ранее состоялись переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. По словам Уиткоффа, на встрече был достигнут значительный прогресс.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стали известны подробности переговоров США и Украины в Берлине
05:44
"Задача Киева, Брюсселя и Лондона в данном случае - это затягивать время как можно дольше. Для Зеленского сейчас ситуация такая: если он подписывает мирное соглашение на условиях России или хотя бы на условиях, которые содержатся в изначальном мирном плане Трампа, то это будет расценено на Украине как капитуляция. В этом случае он теряет власть, и в дальнейшем никто ему не гарантирует ни жизнь, ни свободу", - отметил эксперт.
По его мнению, европейские элиты поддерживают Зеленского из-за собственной вовлеченности в совместные коррупционные схемы.
"Если Зеленский теряет власть и, возможно, свободу, то он может начать "болтать языком", и все те коррупционные схемы, в которых они повязаны с киевским режимом, они всплывут наружу. И это может плохо кончиться для нынешних европейских политиков и чиновников", - говорит Родионов.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ раскрыли, что вчера произошло на переговорах Зеленского с Уиткоффом
09:32
Эксперт считает, что для Европы единственным вариантом сохранения власти Зеленского остается продолжение войны. Зеленскому, по словам эксперта, проще терять территории, чем капитулировать, и поэтому он "играет" с США, заявляя о готовности вести переговоры на "определенных" условиях.
Родионов убежден, что переговорный процесс по Украине может затянуться. Политолог отмечает, что ранее в администрации Трампа для реализации мирного плана устанавливали дедлайн, а сейчас американцы отказываются обозначать сроки достижения мира.
"Для того, чтобы что-то произошло, нужны какие-то реально тектонические сдвиги либо в самой столице США, либо в Европе, либо на Украине, либо на поле боя в зоне СВО. Я пока посыл для таких сдвигов не вижу", - подытожил эксперт.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: переговоры в ФРГ стали самым подробным обсуждением мира на Украине
09:35
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДмитрий РодионовДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала