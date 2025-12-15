Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Задача Киева, Лондона и Брюсселя в переговорном процессе по Украине заключается в том, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Брюсселя и "Задача Киева Лондона в данном случае - это затягивать время как можно дольше. Для Зеленского сейчас ситуация такая: если он подписывает мирное соглашение на условиях России или хотя бы на условиях, которые содержатся в изначальном мирном плане Трампа, то это будет расценено на Украине как капитуляция. В этом случае он теряет власть, и в дальнейшем никто ему не гарантирует ни жизнь, ни свободу", - отметил эксперт.

По его мнению, европейские элиты поддерживают Зеленского из-за собственной вовлеченности в совместные коррупционные схемы.

"Если Зеленский теряет власть и, возможно, свободу, то он может начать "болтать языком", и все те коррупционные схемы, в которых они повязаны с киевским режимом, они всплывут наружу. И это может плохо кончиться для нынешних европейских политиков и чиновников", - говорит Родионов

Эксперт считает, что для Европы единственным вариантом сохранения власти Зеленского остается продолжение войны. Зеленскому, по словам эксперта, проще терять территории, чем капитулировать, и поэтому он "играет" с США, заявляя о готовности вести переговоры на "определенных" условиях.

Родионов убежден, что переговорный процесс по Украине может затянуться. Политолог отмечает, что ранее в администрации Трампа для реализации мирного плана устанавливали дедлайн, а сейчас американцы отказываются обозначать сроки достижения мира.