Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
18:27 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ekologiya-2062210033.html
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии - РИА Новости, 15.12.2025
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии
Липецкая область успешно выполнила все показатели предыдущего национального проекта "Экология" и уже работает в рамках нового проекта "Экологическое... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:27:00+03:00
2025-12-15T18:27:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
елец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023617329_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_39a287be70ba1d280b1a00f6eb9e1d0f.jpg
https://ria.ru/20251210/lipetsk-2061193095.html
липецкая область
липецк
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023617329_154:0:1577:1067_1920x0_80_0_0_5b9fa5bf2fdeaf8b1d4b10b7bff69510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область, липецк, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Липецк, Елец
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии

Липецкая область выполнила показатели национального проекта "Экология"

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Липецкая область успешно выполнила все показатели предыдущего национального проекта "Экология" и уже работает в рамках нового проекта "Экологическое благополучие", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что по итогам исполнения федеральных проектов область возглавила рейтинг регионов, инициированный комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он создан для выявления лучших практик и совместной работы федерального центра и регионов, уточнил Артамонов.
По словам губернатора, область достигла все показатели предыдущего национального проекта "Экология" и приступила к реализации нового проекта "Экологическое благополучие". Так, в рамках нацпроекта "Экология" регион досрочно выполнил федеральный проект "Чистая страна". В 2021-2023 годах экологи рекультивировали пять мусорных полигонов в Липецке, Ельце, Данкове, поселке Северный Рудник общей площадью более 60 гектаров. А в сентябре 2025 года уже в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нового нацпроекта "Экологическое благополучие" достигли снижения совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ на 15%, перевыполнив показатели.
"Улучшение экологии – задача, требующая планомерной и ежедневной работы. Наша стратегия в регионе направлена именно на такие системные изменения. И мы продолжаем эту работу последовательно", – прокомментировал Артамонов.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
10 декабря, 17:51
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкЕлец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала