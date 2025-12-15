https://ria.ru/20251215/ekologiya-2062210033.html
Липецкая область достигла успешных результатов по экологии
ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Липецкая область успешно выполнила все показатели предыдущего национального проекта "Экология" и уже работает в рамках нового проекта "Экологическое благополучие", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что по итогам исполнения федеральных проектов область возглавила рейтинг регионов, инициированный комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он создан для выявления лучших практик и совместной работы федерального центра и регионов, уточнил Артамонов.
По словам губернатора, область достигла все показатели предыдущего национального проекта "Экология" и приступила к реализации нового проекта "Экологическое благополучие". Так, в рамках нацпроекта "Экология" регион досрочно выполнил федеральный проект "Чистая страна". В 2021-2023 годах экологи рекультивировали пять мусорных полигонов в Липецке, Ельце, Данкове, поселке Северный Рудник общей площадью более 60 гектаров. А в сентябре 2025 года уже в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нового нацпроекта "Экологическое благополучие" достигли снижения совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ на 15%, перевыполнив показатели.
"Улучшение экологии – задача, требующая планомерной и ежедневной работы. Наша стратегия в регионе направлена именно на такие системные изменения. И мы продолжаем эту работу последовательно", – прокомментировал Артамонов.