Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее
03:44 15.12.2025 (обновлено: 03:45 15.12.2025)
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее - РИА Новости, 15.12.2025
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее
Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал 100 тысяч долларов мужчине, который обезоружил одного из... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сидней
новый южный уэльс
сидней
новый южный уэльс
в мире, сидней, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее

Миллиардер пожертвовал сто тысяч долларов обезоружившему стрелявшего в Сиднее

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал 100 тысяч долларов мужчине, который обезоружил одного из подозреваемых, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.
В воскресенье портал news.com.au со ссылкой на видео, опубликованное пользователями соцсети X, заявлял, что прохожий обезоружил подозреваемого в стрельбе мужчину на пляже в Сиднее, подойдя к нему со спины и выхватив огнестрельное оружие. К публикации прилагается ссылка на видеозапись, на которой видно, как мужчина отбирает оружие у подозреваемого в стрельбе. По информации портала, случайным прохожим оказался 43-летний продавец фруктов Ахмед аль-Ахмед. Газета 7news со ссылкой на двоюродного брата мужчины сообщала, что Ахмед был также ранен в результате происшествия, его госпитализировали.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом
Вчера, 21:31
Согласно публикациям Экмана в соцсети, миллиардер открыл сбор для него на платформе GoFundMe.
"Экман уже пожертвовал Ахмеду 100 тысяч долларов", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
Автомобили скорой помощи на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства
01:14
 
В мире
 
 
