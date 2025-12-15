https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062152226.html
В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами
В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами - РИА Новости, 15.12.2025
В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами
Мужчину с тремя самодельными бомбами задержали в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:09:00+03:00
2025-12-15T15:09:00+03:00
2025-12-15T15:09:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251215/fsb-2062054115.html
екатеринбург
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, урал, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами
РИА Новости: в Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчину с тремя самодельными бомбами задержали в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при патрулировании 22-летний мужчина, прибывший в столицу Урала
из другого субъекта страны, был задержан, сейчас он помещен под стражу", – сказал Горелых
.
По словам собеседника, "при досмотре у него изъяли три самодельных взрывных устройства, которые могли натворить немало бед". "Более подробные и точные обстоятельства пока в интересах следствия не разглашаются", – отметил представитель полицейского главка, добавив, что возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, задержан был подозреваемый в минувшие выходные при патрулировании в микрорайоне Эльмаш на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России
.