В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами

По словам собеседника, "при досмотре у него изъяли три самодельных взрывных устройства, которые могли натворить немало бед". "Более подробные и точные обстоятельства пока в интересах следствия не разглашаются", – отметил представитель полицейского главка, добавив, что возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.