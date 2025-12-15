https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062083705.html
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
екатеринбург
россия
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в одной из больниц Екатеринбурга, в результате которого мужчина получил ножевое ранение, сообщила
пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, конфликт произошел утром 12 декабря, 37-летний местный житель получил ножевое ранение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
"Подозреваемый – мужчина 1966 года рождения, – находясь в медицинском учреждении, вступил в конфликт с потерпевшим и в ходе ссоры причинил ему ранения имевшимся у него походным складным ножом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, благодаря чему его жизнь спасена", – рассказали в управлении.
В пресс-службе добавили, что по уголовному делу проводится комплекс мероприятий для установления всех деталей происшествия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.
Как сообщали местные СМИ, происшествие случилось в палате нейрохирургии между сыном пациентки и его отчимом, которые пришли навестить женщину. Между мужчинами вспыхнула ссора, и отчим ударил сына пациентки ножом.