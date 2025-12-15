Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062083705.html
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице - РИА Новости, 15.12.2025
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в одной из больниц Екатеринбурга, в результате которого мужчина получил ножевое ранение, сообщила... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:30:00+03:00
2025-12-15T11:30:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251130/peterburg-2058720301.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице

СК завел дело после поножовщины в екатеринбургской больнице

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в одной из больниц Екатеринбурга, в результате которого мужчина получил ножевое ранение, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, конфликт произошел утром 12 декабря, 37-летний местный житель получил ножевое ранение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
"Подозреваемый – мужчина 1966 года рождения, – находясь в медицинском учреждении, вступил в конфликт с потерпевшим и в ходе ссоры причинил ему ранения имевшимся у него походным складным ножом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, благодаря чему его жизнь спасена", – рассказали в управлении.
В пресс-службе добавили, что по уголовному делу проводится комплекс мероприятий для установления всех деталей происшествия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.
Как сообщали местные СМИ, происшествие случилось в палате нейрохирургии между сыном пациентки и его отчимом, которые пришли навестить женщину. Между мужчинами вспыхнула ссора, и отчим ударил сына пациентки ножом.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом
30 ноября, 12:37
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала