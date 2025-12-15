В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в одной из больниц Екатеринбурга, в результате которого мужчина получил ножевое ранение, Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в одной из больниц Екатеринбурга, в результате которого мужчина получил ножевое ранение, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, конфликт произошел утром 12 декабря, 37-летний местный житель получил ножевое ранение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

"Подозреваемый – мужчина 1966 года рождения, – находясь в медицинском учреждении, вступил в конфликт с потерпевшим и в ходе ссоры причинил ему ранения имевшимся у него походным складным ножом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, благодаря чему его жизнь спасена", – рассказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что по уголовному делу проводится комплекс мероприятий для установления всех деталей происшествия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.