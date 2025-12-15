https://ria.ru/20251215/efimov-2062122141.html
Ефимов: 2,5 тысячи семей переехали в САО по реновации в 2025 году
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На севере Москвы с начала года в рамках программы реновации в новое жилье переехали примерно 2,5 тысячи семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Сегодня под заселение горожанам передали почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа. В новые квартиры с начала года переехали около 2,5 тысячи семей: более 750 – жители Западного Дегунина, 735 – Головинского района, еще примерно 350 – Бескудниковского района. Всего в САО по программе реновации планируется расселить 515 домов старого жилого фонда", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отмечается в сообщении, из переселившихся по программе реновации в текущем году в Северном административном округе 2,3 тысячи семей прибегли к помощи при переезде, в рамках которой городом бесплатно предоставляются грузчики и транспорт.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей. Кроме того, мэр рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.