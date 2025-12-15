Ефимов: 2,5 тысячи семей переехали в САО по реновации в 2025 году

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. На севере Москвы с начала года в рамках программы реновации в новое жилье переехали примерно 2,5 тысячи семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Сегодня под заселение горожанам передали почти 60 современных жилых комплексов в восьми районах округа. В новые квартиры с начала года переехали около 2,5 тысячи семей: более 750 – жители Западного Дегунина, 735 – Головинского района, еще примерно 350 – Бескудниковского района. Всего в САО по программе реновации планируется расселить 515 домов старого жилого фонда", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как отмечается в сообщении, из переселившихся по программе реновации в текущем году в Северном административном округе 2,3 тысячи семей прибегли к помощи при переезде, в рамках которой городом бесплатно предоставляются грузчики и транспорт.