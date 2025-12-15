https://ria.ru/20251215/efimov-2062066028.html
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье - РИА Новости, 15.12.2025
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье
В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется реорганизовать 7,6 гектара земли и построить около 114 тысяч... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:06:00+03:00
2025-12-15T11:06:00+03:00
2025-12-15T11:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке в Новой Москве построят жилье
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется реорганизовать 7,6 гектара земли и построить около 114 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
"В 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 гектара неэффективно используемой территории. В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На участке размером 2,08 гектара возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 гектара отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, площадь квартир в новых домах составит 24,8 тысячи квадратных метров. По соседству планируется построить технопарк с предприятиями легкой промышленности и офисами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплексное развитие 37 гектаров в бывшей промзоне "Ленино" в Восточном Бирюлёве. В рамках проекта планируется возвести жилые комплексы общей площадью свыше 380 тысяч квадратных метров, в том числе для программы реновации. Кроме того, там появятся детские сады, крытый каток и другие общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 167 тысяч "квадратов". Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 330 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.