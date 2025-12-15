Рейтинг@Mail.ru
11:06 15.12.2025
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье
В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется реорганизовать 7,6 гектара земли и построить около 114 тысяч... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:06:00+03:00
2025-12-15T11:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье

Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке в Новой Москве построят жилье

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется реорганизовать 7,6 гектара земли и построить около 114 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.
"В 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 гектара неэффективно используемой территории. В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На участке размером 2,08 гектара возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 гектара отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, площадь квартир в новых домах составит 24,8 тысячи квадратных метров. По соседству планируется построить технопарк с предприятиями легкой промышленности и офисами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплексное развитие 37 гектаров в бывшей промзоне "Ленино" в Восточном Бирюлёве. В рамках проекта планируется возвести жилые комплексы общей площадью свыше 380 тысяч квадратных метров, в том числе для программы реновации. Кроме того, там появятся детские сады, крытый каток и другие общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 167 тысяч "квадратов". Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 330 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
