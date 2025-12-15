Ефимов: по проекту КРТ в Коммунарке построят жилье

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется реорганизовать 7,6 гектара земли и построить около 114 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии Москвы.

"В 30-м квартале деревни Сосенки района Коммунарка планируется реорганизовать 7,6 гектара неэффективно используемой территории. В ее границы включены расположенные по разные стороны Старопрокшинского шоссе два участка, на которых в совокупности планируется построить 113,7 тысячи квадратных метров недвижимости. На участке размером 2,08 гектара возведут дома для реализации программы реновации, а 5,52 гектара отведут под производственную застройку. Проект позволит создать в Коммунарке еще около 1,3 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, площадь квартир в новых домах составит 24,8 тысячи квадратных метров. По соседству планируется построить технопарк с предприятиями легкой промышленности и офисами.