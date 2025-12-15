https://ria.ru/20251215/dtp-2062102292.html
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку
Кроссовер въехал в остановку в Чебоксарах, людей на ней не было, ушибы получил пешеход, из-за которого произошло ДТП, сообщила Госавтоинспекция Чувашии. РИА Новости, 15.12.2025
чебоксары
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку
В Чебоксарах кроссовер въехал в остановку из-за перебегавшего дорогу пешехода