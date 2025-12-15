Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку - РИА Новости, 15.12.2025
12:21 15.12.2025
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку - РИА Новости, 15.12.2025
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку
Кроссовер въехал в остановку в Чебоксарах, людей на ней не было, ушибы получил пешеход, из-за которого произошло ДТП, сообщила Госавтоинспекция Чувашии. РИА Новости, 15.12.2025
чебоксары
происшествия, чебоксары, hyundai creta, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Чебоксары, Hyundai Creta, Крушение вертолета в Дагестане
В Чебоксарах иномарка протаранила остановку

В Чебоксарах кроссовер въехал в остановку из-за перебегавшего дорогу пешехода

Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Чувашии/Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Кроссовер въехал в остановку в Чебоксарах, людей на ней не было, ушибы получил пешеход, из-за которого произошло ДТП, сообщила Госавтоинспекция Чувашии.
ДТП произошло в понедельник в 10.45 мск на улице Гузовского на остановке "Магазин "Природа".
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Чувашии/Telegram
Автомобиль Hyundai въехал в остановку в Чебоксарах
"По первоначальной информации, в момент ДТП 17-летний пешеход перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина-водитель кроссовера Hyundai применила экстренное торможение, в результате чего иномарка протаранила павильон на остановке общественного транспорта. К счастью, в момент ДТП людей на остановке не было", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 17-летний студент получил ушибы, для обследования доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
На месте ДТП в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе
17 мая, 16:21
17 мая, 16:21
 
ПроисшествияЧебоксарыHyundai CretaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
