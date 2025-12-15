https://ria.ru/20251215/dtp-2062095060.html
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
Двое детей и женщина пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городском округе Ступино в Подмосковье, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2025
2025
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками в подмосковном Ступино