В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП

Как сообщили в ведомстве, авария произошла в понедельник утром на проспекте Победы. По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем "Мицубиси", при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "Джили", что привело к столкновению.