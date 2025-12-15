Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 15.12.2025
12:09 15.12.2025 (обновлено: 12:12 15.12.2025)
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП
Двое детей и женщина пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городском округе Ступино в Подмосковье, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2025
происшествия, ступино, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье женщина и двое детей пострадали в ДТП

Женщина и двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками в подмосковном Ступино

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Двое детей и женщина пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городском округе Ступино в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного Главка МВД России.
Как сообщили в ведомстве, авария произошла в понедельник утром на проспекте Победы. По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем "Мицубиси", при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "Джили", что привело к столкновению.
"В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель, а также двое ее несовершеннолетних пассажиров в возрасте девяти и 14 лет", - уточнили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Массовое ДТП в Балаковском районе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Саратовской области мужчина и двое подростков пострадали в ДТП
