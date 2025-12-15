https://ria.ru/20251215/drony-2062230971.html
Над Брянской областью сбили девять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО в понедельник с 18.00 до 20.00 мск сбили девять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
