Силы ПВО уничтожили 16 дронов над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО за четыре часа сбили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над российскими регионами
