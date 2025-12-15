Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения переделанного в тяжёлый беспилотник-камикадзе украинского легкомоторного самолёта.

Многофункциональный ударный дрон E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолета, способен нести до 300 килограммов взрывчатых веществ на расстояние до двух тысяч километров.