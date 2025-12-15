https://ria.ru/20251215/dron-2062046258.html
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения переделанного в тяжёлый беспилотник-камикадзе украинского легкомоторного самолёта. РИА Новости, 15.12.2025
донецкая народная республика
