Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/dron-2062046258.html
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе - РИА Новости, 15.12.2025
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения переделанного в тяжёлый беспилотник-камикадзе украинского легкомоторного самолёта. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:22:00+03:00
2025-12-15T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062043763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_675ce6168e28a140407ca04f9d7993f5.jpg
https://ria.ru/20251009/desantnik-2047185148.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения переделанного в тяжелый дрон украинского самолета
МО РФ показало уничтожение переделанного в тяжелый дрон украинского самолета.
2025-12-15T09:22
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062043763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64caea38d3227c139d64912b6e49c3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе

МО показало уничтожение переделанного в тяжелый дрон ВСУ легкомоторного самолета

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения переделанного в тяжёлый беспилотник-камикадзе украинского легкомоторного самолёта.
В описании к видео говорится, что российскими расчётами FPV-дронов был уничтожен крупногабаритный дрон-"камикадзе" ВСУ большой дальности E-300 Enterprise. Украинский дрон был поражён в районе населенного пункта Родинское в ДНР.
Многофункциональный ударный дрон E-300 Enterprise, переделанный из легкомоторного самолета, способен нести до 300 килограммов взрывчатых веществ на расстояние до двух тысяч километров.
На опубликованном видео видно, как российский беспилотник таранит тяжёлый украинский дрон. Также показаны обломки E-300 Enterprise, лежащие на земле.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ВСУ используют БПЛА с самодельными боеприпасами, рассказал боец
9 октября, 04:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала