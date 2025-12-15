ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области

КУРСК, 15 дек — РИА Новости. ВС России авиаударом уничтожили ДРГ и принадлежавшее ей оборудование в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным Фанат.
«
"Передовой наводчик группировки войск "Север", работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выявил диверсионную группу боевиков ВСУ из шести человек. Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесла удар ФАБ-500 по переданным наводчиком координатам", — сказал собеседник агентства.
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00
По его словам, военные входили в состав 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Сегодня в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что ВСУ перебросили на Сумское направление недавно сформированную 160-ю бригаду из солдат, обученных в Польше. В районе ее дислокации действует увеличенное число патрулей военной службы правопорядка для предотвращения дезертирства.
Президент Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18