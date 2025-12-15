Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 15.12.2025 (обновлено: 19:55 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/drg-2062219830.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области - РИА Новости, 15.12.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области
ВС России авиаударом уничтожили ДРГ и принадлежавшее ей оборудование в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным Фанат. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:16:00+03:00
2025-12-15T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
су-34
сумская область
украина
воздушно-космические силы россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
https://ria.ru/20251206/obstanovka-2059816320.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, су-34, сумская область, украина, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Су-34, Сумская область, Украина, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили ДРГ ВСУ авиаударом в Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 15 дек — РИА Новости. ВС России авиаударом уничтожили ДРГ и принадлежавшее ей оборудование в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным Фанат.
«
"Передовой наводчик группировки войск "Север", работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выявил диверсионную группу боевиков ВСУ из шести человек. Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС нанесла удар ФАБ-500 по переданным наводчиком координатам", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00
По его словам, военные входили в состав 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Сегодня в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что ВСУ перебросили на Сумское направление недавно сформированную 160-ю бригаду из солдат, обученных в Польше. В районе ее дислокации действует увеличенное число патрулей военной службы правопорядка для предотвращения дезертирства.
Президент Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСу-34Сумская областьУкраинаВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала