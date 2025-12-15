КУРСК, 15 дек — РИА Новости. ВС России авиаударом уничтожили ДРГ и принадлежавшее ей оборудование в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным Фанат.

Сегодня в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что ВСУ перебросили на Сумское направление недавно сформированную 160-ю бригаду из солдат, обученных в Польше. В районе ее дислокации действует увеличенное число патрулей военной службы правопорядка для предотвращения дезертирства.