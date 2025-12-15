Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025

Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
12:41 15.12.2025
Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
россия
луганская народная республика
общество
донецкая народная республика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
запорожская область
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
россия, луганская народная республика, общество, донецкая народная республика, министерство транспорта рф (минтранс россии), запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Общество, Донецкая Народная Республика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Запорожская область
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минтранс РФ планирует восстановить еще 4,9 тысячи километров автомобильных дорог в новых регионах РФ с 2026 по 2030 годы, заявил первый замглавы министерства Константин Пашков.
"В период с 2026 по 2030 годы планируем восстановить еще 4 900 километров дорог", - сказал Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
Он отметил, что в текущем году восстановлено более 2,5 тысяч километров автодорог. "В регионах, о которых идет речь, в частности в Донецкой республике - 804 километра, в ЛНР - тысяча километров, в Запорожской (области - ред.) - 354, в Херсонской - 388. В том числе за счет средств федерального бюджета", - сказал представитель министерства.
По его словам, в период с 2022 по 2024 годы в новых регионах страны восстановлено свыше 4,5 тысяч километров автомобильных дорог. "Объем направленных средств федерального бюджета составил более 270 миллиардов рублей", - отметил Пашков.
"В период с 2026 по 2030 год до четырех полос планируется расширить еще 309 километров автодорог. Также до 2028 года планируем завершить работы по строительству обхода Мариуполя", - добавил первый замглавы Минтранса.
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
 
 
