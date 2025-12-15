Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минтранс РФ планирует восстановить еще 4,9 тысячи километров автомобильных дорог в новых регионах РФ с 2026 по 2030 годы, заявил первый замглавы министерства Константин Пашков.

"В период с 2026 по 2030 годы планируем восстановить еще 4 900 километров дорог", - сказал Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

Он отметил, что в текущем году восстановлено более 2,5 тысяч километров автодорог. "В регионах, о которых идет речь, в частности в Донецкой республике - 804 километра, в ЛНР - тысяча километров, в Запорожской (области - ред.) - 354, в Херсонской - 388. В том числе за счет средств федерального бюджета", - сказал представитель министерства.

По его словам, в период с 2022 по 2024 годы в новых регионах страны восстановлено свыше 4,5 тысяч километров автомобильных дорог. "Объем направленных средств федерального бюджета составил более 270 миллиардов рублей", - отметил Пашков.