Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" начнется в понедельник во втором Западном окружном военном суде, сообщили в суде.

Стадия представления доказательств стороны защиты должна начаться в 11.00 мск. Ожидается, что на этом этапе в суде будут допрошены все фигуранты дела.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.