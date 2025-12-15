Рейтинг@Mail.ru
Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:21 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/dopros-2062012818.html
Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 15.12.2025
Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" начнется в понедельник во втором Западном окружном военном суде, сообщили в суде. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T00:21:00+03:00
2025-12-15T00:21:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f2fa0bc5e327ca9cfac9eccd55c70e32.jpg
https://ria.ru/20251211/rodstvenniki-2061294611.html
https://ria.ru/20251210/krokus-2061234225.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_a1974aacc6959c1706d84f5fea99e72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Суд начнет допрос 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе"

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Crocus Group
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Допрос обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" начнется в понедельник во втором Западном окружном военном суде, сообщили в суде.
Стадия представления доказательств стороны защиты должна начаться в 11.00 мск. Ожидается, что на этом этапе в суде будут допрошены все фигуранты дела.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Родственники исполнителей теракта в "Крокусе" не приедут на суд
11 декабря, 09:45
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Работы по реконструкции фасада Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"
10 декабря, 21:14
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской судКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала