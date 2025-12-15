https://ria.ru/20251215/dollar-2062063917.html
Источник рассказал о ситуации с фальшивыми долларами в Турции
Источник рассказал о ситуации с фальшивыми долларами в Турции - РИА Новости, 15.12.2025
Источник рассказал о ситуации с фальшивыми долларами в Турции
Ситуация с поддельными долларами старого образца на рынке не создала проблем для российских туристов, при этом власти продолжают контролировать развитие... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:19:00+03:00
2025-12-15T10:19:00+03:00
2025-12-15T10:32:00+03:00
анталья (провинция)
стамбул
турция
РИА Новости: ситуация с фальшивыми долларами в Турции не затронула россиян
АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация с поддельными долларами старого образца на рынке не создала проблем для российских туристов, при этом власти продолжают контролировать развитие событий, сообщил РИА Новости информированный источник во властных структурах.
Ранее проправительственная газета Türkiye сообщала, что в туристических районах участились отказы принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца. Государственные ведомства получили сигналы о возможном появлении поддельных купюр этих номиналов в туристических регионах, включая Стамбул
и Анталью
, ситуация расследуется, сообщал РИА Новости источник.
По словам собеседника РИА Новости, в целом проблемной ситуации в туристических регионах не возникло, хотя полностью исключать единичные случаи нельзя.
"У туристов, в том числе российских, каких-либо системных трудностей зафиксировано не было. Власти внимательно отслеживают ситуацию и оперативно реагируют на сигналы, поступающие с мест",- заявил источник.
В прошлом году Центральный банк Турции
зафиксировал случаи обращения фальшивой валюты на рынке и проинформировал об этом банковский сектор страны. По данным представителей туристической отрасли Антальи, ситуация была урегулирована в сжатые сроки, однако полностью без последствий для индустрии не обошлась.