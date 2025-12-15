Источник рассказал о ситуации с фальшивыми долларами в Турции

АНКАРА, 15 дек — РИА Новости. Ситуация с поддельными долларами старого образца на рынке не создала проблем для российских туристов, при этом власти продолжают контролировать развитие событий, сообщил РИА Новости информированный источник во властных структурах.

Ранее проправительственная газета Türkiye сообщала, что в туристических районах участились отказы принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца. Государственные ведомства получили сигналы о возможном появлении поддельных купюр этих номиналов в туристических регионах, включая Стамбул Анталью , ситуация расследуется, сообщал РИА Новости источник.

По словам собеседника РИА Новости, в целом проблемной ситуации в туристических регионах не возникло, хотя полностью исключать единичные случаи нельзя.

"У туристов, в том числе российских, каких-либо системных трудностей зафиксировано не было. Власти внимательно отслеживают ситуацию и оперативно реагируют на сигналы, поступающие с мест",- заявил источник.