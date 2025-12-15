Рейтинг@Mail.ru
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру
04:47 15.12.2025 (обновлено: 12:03 15.12.2025)
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру
Певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным друзьям певицы Ларисы Долиной скинуться ей на покупку новой квартиры, его слова приводит gazeta.ru. РИА Новости, 15.12.2025
шоубиз
москва
лариса долина
прохор шаляпин
московский городской суд
дело о квартире долиной
москва
москва, лариса долина, прохор шаляпин, московский городской суд, дело о квартире долиной
Шоубиз, Москва, Лариса Долина, Прохор Шаляпин, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру

Певец Шаляпин предложил друзьям Ларисы Долиной скинуться на новую квартиру

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным друзьям певицы Ларисы Долиной скинуться ей на покупку новой квартиры, его слова приводит gazeta.ru.
«
"Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны высокопоставленных — очень много у нее действительно влиятельных наверху друзей. Я знаю это. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру", — сказал Шаляпин.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Вчера, 09:26
По мнению исполнителя, в этом случае квартиру, которая Долина продала Полине Лурье, было бы правильнее оставить покупательнице.
«
"Это проще. И честнее. <…> Поэтому я за золотую справедливость, середину", — добавил певец.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
Пятого декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной
12 декабря, 23:37
 
