В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
В ДНР два человека пострадали при атаках ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате украинской вооруженной агрессии в ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2025
В ДНР в понедельник два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ