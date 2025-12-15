https://ria.ru/20251215/dnr-2062185396.html
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен
Один человек погиб, еще восемь пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона... РИА Новости, 15.12.2025
