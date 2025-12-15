Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен
17:05 15.12.2025 (обновлено: 17:24 15.12.2025)
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен
В ДНР за неделю пострадали восемь мирных жителей, заявила омбудсмен

© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНРДарья Морозова
© Фото : пресс-служба омбудсмена ДНР
Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 8 по 14 декабря погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения.
Морозова уточнила, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9845 мирных жителей, среди них 250 детей, и пострадали 16 114 человек, включая 1043 детей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
