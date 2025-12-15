Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС - РИА Новости, 15.12.2025
22:25 15.12.2025
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС - РИА Новости, 15.12.2025
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС
Использование ЕС российских активов является крупнейшим риском для финансовой стабильности объединения - все разумные инвесторы начнут переходить в более... РИА Новости, 15.12.2025
экономика, россия, украина, киев, кирилл дмитриев, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Киев, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС

Дмитриев назвал использование активов России крупным риском для стабильности ЕС

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Использование ЕС российских активов является крупнейшим риском для финансовой стабильности объединения - все разумные инвесторы начнут переходить в более надежные юрисдикции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Нарушение прав собственности и незаконное использование иностранных резервов - это самый большой риск для финансовой стабильности ЕС, и он проявится в 2025 году, поскольку все разумные инвесторы переведут свои активы в надежные, ответственные юрисдикции", - написал Дмитриев в соцсети X.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству
Вчера, 21:43
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период активов российского Центробанка на 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Решение ЕС по российским активам вызвало возмущение в Германии
Вчера, 18:23
 
