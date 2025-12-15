ЕС придется заплатить по счетам Украины, заявил Дмитриев

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. России удастся оспорить заморозку резервов в ЕС, а Европе придется заплатить по счетам Украины, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно — это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", — написал он в соцсети X.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву так долго, как потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование. Премьер-министр Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Банк России назвал планы Еврокомиссии незаконными и подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на более чем 18 триллионов рублей.
