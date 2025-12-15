ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X.
Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
