ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.12.2025
03:05 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/dmitriev-2062023640.html
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев
Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:05:00+03:00
2025-12-15T03:05:00+03:00
россия
брюссель
европа
кирилл дмитриев
илон маск
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
россия
брюссель
европа
россия, брюссель, европа, кирилл дмитриев, илон маск, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Брюссель, Европа, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС хочет уничтожить право на собственность, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС хочет открыть ящик Пандоры и уничтожить право на собственность

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз хочет уничтожить право на собственность, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС жаждет открыть ящик Пандоры - экспроприацию - и уничтожить право на собственность. "Мыслители" ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию", - написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
13 декабря, 17:07
Так он прокомментировал опрос одного из пользователей X, в котором тот предложил своим читателям ответить на вопрос, стоит ли конфисковать соцсеть и передать в управление структурам ЕС.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. После этого американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Со своей стороны Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
13 декабря, 16:52
 
РоссияБрюссельЕвропаКирилл ДмитриевИлон МаскЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
