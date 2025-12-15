МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогрессивных промигрантских глобалистов, к которым причислил президента Финляндии Александра Стубба, величайшей угрозой западной цивилизации.
"Нет - дружелюбные к мигрантам прогрессивные глобалисты, как Стубб, и есть величайшая угроза западной цивилизации, что признают многие и что отражено в стратегии нацбезопасности США", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
