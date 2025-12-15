Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал глобалистов величайшей угрозой западной цивилизации - РИА Новости, 15.12.2025
00:23 15.12.2025
Дмитриев назвал глобалистов величайшей угрозой западной цивилизации
Дмитриев назвал глобалистов величайшей угрозой западной цивилизации
россия, европа, финляндия, кирилл дмитриев, владимир путин, такер карлсон, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, нато
Россия, Европа, Финляндия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Такер Карлсон, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, НАТО
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал прогрессивных промигрантских глобалистов, к которым причислил президента Финляндии Александра Стубба, величайшей угрозой западной цивилизации.
"Нет - дружелюбные к мигрантам прогрессивные глобалисты, как Стубб, и есть величайшая угроза западной цивилизации, что признают многие и что отражено в стратегии нацбезопасности США", - написал Дмитриев в соцсети X.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дмитриев назвал "цивилизационным суицидом" западную политику иммиграции
29 ноября, 22:04
Так он прокомментировал заявление Стубба, в котором тот назвал Россию "угрозой номер один" для Европы.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
16 сентября, 05:16
 
