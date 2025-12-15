https://ria.ru/20251215/desantnik-2062040106.html
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Десантник с позывным Грант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в одиночку взял опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости его сослуживец из... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:29:00+03:00
2025-12-15T08:29:00+03:00
2025-12-15T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b6934513efd292de807105f667dce23.jpg
https://ria.ru/20250704/desantnik-2027092603.html
https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061946154.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f2cc39bf30fd76e288e461f435b4cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Херсонская область
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
РИА Новости: десантник с позывным Грант в одиночку взял опорный пункт ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 15 дек — РИА Новости. Десантник с позывным Грант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в одиночку взял опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости его сослуживец из группировки войск "Днепр" с позывным Филин.
«
"Молодой парнишка, позывной Грант. Обычный на первый взгляд. Когда приехал и соответственно была беседа, занятия на полигоне, я не думал, что он поведет и проявит себя таким образом, как он сделал, вообще не предполагал. А он себя проявил вообще, как будто бывалый", — рассказал он.
По словам Филина, бойцам поступила задача взять небольшой опорный пункт, но в пути один из них получил ранение и его начали эвакуировать. Грант решил не отходить и продолжил боевые действия.
"Он смог продвинуться, пострелять, закидать гранатами противника и захватить опорный пункт. <…> Три-четыре человека ему противостояли. Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать", — добавил десантник.
Группировка "Днепр" сражается в Херсонской и Запорожской областях
. По последним данным Минобороны, бойцы нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Орехова, Разумовки, Днепровского и Никольского.
Противник потерял в зоне ответственности группировки более 45 военных, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.