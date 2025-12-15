Рейтинг@Mail.ru
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 15.12.2025 (обновлено: 09:08 15.12.2025)
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
херсонская область
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ

Российские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 дек — РИА Новости. Десантник с позывным Грант 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в одиночку взял опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости его сослуживец из группировки войск "Днепр" с позывным Филин.
"Молодой парнишка, позывной Грант. Обычный на первый взгляд. Когда приехал и соответственно была беседа, занятия на полигоне, я не думал, что он поведет и проявит себя таким образом, как он сделал, вообще не предполагал. А он себя проявил вообще, как будто бывалый", — рассказал он.

Десантники рассказали, как больше месяца удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней
4 июля, 08:31
По словам Филина, бойцам поступила задача взять небольшой опорный пункт, но в пути один из них получил ранение и его начали эвакуировать. Грант решил не отходить и продолжил боевые действия.
"Он смог продвинуться, пострелять, закидать гранатами противника и захватить опорный пункт. <…> Три-четыре человека ему противостояли. Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать", — добавил десантник.
Освобождение Варваровки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Вчера, 12:18
Группировка "Днепр" сражается в Херсонской и Запорожской областях. По последним данным Минобороны, бойцы нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Орехова, Разумовки, Днепровского и Никольского.
Противник потерял в зоне ответственности группировки более 45 военных, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
