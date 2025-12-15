https://ria.ru/20251215/deportatsiya-2062094552.html
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян - РИА Новости, 15.12.2025
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
Россиян стали чаще депортировать из Таиланда прежде всего из-за визовых нарушений с их стороны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:09:00+03:00
2025-12-15T12:09:00+03:00
2025-12-15T13:39:00+03:00
в мире
таиланд
бангкок
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960726_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_458f3ebe05255cd051429a5cfa65b03c.jpg
https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054599536.html
https://ria.ru/20251210/tailand-2061193968.html
таиланд
бангкок
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920960726_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_17fcd7658a0e4e3d7def90fb77d85b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, бангкок, россия
В мире, Таиланд, Бангкок, Россия
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
РИА Новости: депортации россиян из Таиланда связаны с визовыми нарушениями
БАНГКОК, 15 дек — РИА Новости. Россиян стали чаще депортировать из Таиланда прежде всего из-за визовых нарушений с их стороны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин.
"У нас есть информация, она приблизительная, о том, что по состоянию на конец ноября за 2025 год из Таиланда
была депортирована плюс-минус сотня россиян. Это тревожный показатель, поскольку за 2024 год, и эта цифра точная, было зарегистрировано 65 случаев депортации российских граждан", — сказал он.
По словам дипломата, власти королевства усилили контроль за пребыванием иностранцев и начали уделять довольно серьезное внимание вылавливанию людей, у которых имеются просрочки по срокам легального пребывания в стране.
Большинство случаев высылки россиян связано именно с визовыми нарушениями и посольство может это подтвердить, отметил Ильин.
"Сомневаюсь, что какую-то заметную роль в этом могла сыграть легализация медицинской марихуаны в Таиланде, потому что более-менее случаи неадекватного поведения и нарушения общественного порядка под воздействием легких наркотических средств, в общем-то, как в 2023 году, так и в 2024, и в 2025 году происходили примерно в одинаковом количестве", — сказал он.
Что касается тех, кого депортируют после рассмотрения судом уголовного дела или отбытия срока заключения, то это совершенно стандартные процедуры, их число не увеличилось по сравнению с предыдущими годами и не превышает 20, добавил дипломат.