Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян

БАНГКОК, 15 дек — РИА Новости. Россиян стали чаще депортировать из Таиланда прежде всего из-за визовых нарушений с их стороны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин.

"У нас есть информация, она приблизительная, о том, что по состоянию на конец ноября за 2025 год из Таиланда была депортирована плюс-минус сотня россиян. Это тревожный показатель, поскольку за 2024 год, и эта цифра точная, было зарегистрировано 65 случаев депортации российских граждан", — сказал он.

По словам дипломата, власти королевства усилили контроль за пребыванием иностранцев и начали уделять довольно серьезное внимание вылавливанию людей, у которых имеются просрочки по срокам легального пребывания в стране.

Большинство случаев высылки россиян связано именно с визовыми нарушениями и посольство может это подтвердить, отметил Ильин.

"Сомневаюсь, что какую-то заметную роль в этом могла сыграть легализация медицинской марихуаны в Таиланде, потому что более-менее случаи неадекватного поведения и нарушения общественного порядка под воздействием легких наркотических средств, в общем-то, как в 2023 году, так и в 2024, и в 2025 году происходили примерно в одинаковом количестве", — сказал он.