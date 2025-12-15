Рейтинг@Mail.ru
СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/delo-2062136684.html
СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого
СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого - РИА Новости, 15.12.2025
СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого-археолога Александра... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:23:00+03:00
2025-12-15T14:23:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
александр бутягин
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20251211/butyagin-2061540899.html
https://ria.ru/20251211/zakharova-2061339892.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, александр бутягин, юнеско
В мире, Украина, Россия, Польша, Александр Бутягин, ЮНЕСКО
СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого

СПЧ попросил ЮНЕСКО восстановить права арестованного в Польше Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина с просьбой принять усилия по восстановлению его прав, сообщили в СПЧ.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
11 декабря, 23:52
"Мы глубоко шокированы задержанием Бутягина, которое расцениваем как преследование под надуманными предлогами и в политических целях общепризнанного деятеля науки и культуры в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека к гендиректору ЮНЕСКО, которое опубликовано в Telegram-канале Совета.
Члены комиссии СПЧ отметили, что Бутягин - серьезный ученый, который ведет фундаментальную научную работу, имеющую огромное международное значение, делится результатами исследований с опытом с европейскими коллегами.
"В связи с вышеизложенным просим вас… в ходе диалога с соответствующими правительствами и совместного рассмотрения данного дела предпринять усилия по восстановлению прав Бутягина, который как ученый и исследователь стал жертвой нарушений прав человека в области компетенции ЮНЕСКО", - отметили в СПЧ.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Захарова назвала задержание Бутягина в Польше политизированным
дополняется ...
 
В миреУкраинаРоссияПольшаАлександр БутягинЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала