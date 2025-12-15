СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина с просьбой принять усилия по восстановлению его прав, сообщили в СПЧ.
Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
"Мы глубоко шокированы задержанием Бутягина, которое расцениваем как преследование под надуманными предлогами и в политических целях общепризнанного деятеля науки и культуры в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека к гендиректору ЮНЕСКО, которое опубликовано в Telegram-канале Совета.
Члены комиссии СПЧ отметили, что Бутягин - серьезный ученый, который ведет фундаментальную научную работу, имеющую огромное международное значение, делится результатами исследований с опытом с европейскими коллегами.
"В связи с вышеизложенным просим вас… в ходе диалога с соответствующими правительствами и совместного рассмотрения данного дела предпринять усилия по восстановлению прав Бутягина, который как ученый и исследователь стал жертвой нарушений прав человека в области компетенции ЮНЕСКО", - отметили в СПЧ.