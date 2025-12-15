СПЧ обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого

Члены комиссии СПЧ отметили, что Бутягин - серьезный ученый, который ведет фундаментальную научную работу, имеющую огромное международное значение, делится результатами исследований с опытом с европейскими коллегами.

"В связи с вышеизложенным просим вас… в ходе диалога с соответствующими правительствами и совместного рассмотрения данного дела предпринять усилия по восстановлению прав Бутягина, который как ученый и исследователь стал жертвой нарушений прав человека в области компетенции ЮНЕСКО", - отметили в СПЧ.