12:42 15.12.2025
Новые владельцы URA.ru не будут оплачивать адвоката экс-редактору Аллаярову

РИА Новости: новые владельцы URA.ru не будут оплачивать адвоката Аллаярову

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Денис Аллаяров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Издание URA.RU не станет оплачивать адвоката теперь уже бывшему своему редактору Денису Аллаярову, которого судят за покупку криминальных сводок у дяди-полицейского, сообщил РИА Новости новый директор ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" ("СУМК", учредитель URA.RU) Андрей Ткаченко .
"Мы ищем способы помочь Денису. Но есть ряд ограничений. Во-первых, у него 27 ноября закончился срочный контракт. Подписать новый мы сейчас не можем, так как Денис в СИЗО. Во-вторых, он не может выполнять обязанности редактора. Юридически и по финансовой дисциплине мы не можем оплачивать адвоката человека, который не работает в "СУМКе", – сказал Ткаченко на вопрос, остается ли Аллаяров главой свердловской редакции и будет ли редакция продолжать его поддерживать.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд закрыл от СМИ процесс по делу редактора URA.ru
10 декабря, 15:15
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, с 9 декабря Ткаченко стал директором "Сибирско-уральской медиакомпании". Компания принадлежит юридическому лицу ООО "Реадовка67", владеющему 75% долей, и физическому лицу Михаилу Вьюгину, которому принадлежит 25%.
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице".
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства. Позднее областная прокуратура обжаловала приговор, потребовав реального срока.
Следующее заседание по делу Аллаярова назначено на 19 декабря.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
21 ноября, 09:09
 
