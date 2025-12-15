Рейтинг@Mail.ru
Число обращений на "Итоги года с Путиным" превысило 1,3 миллиона - РИА Новости, 15.12.2025
09:30 15.12.2025
Число обращений на "Итоги года с Путиным" превысило 1,3 миллиона
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за четыре дня до начала программы превысило 1,3 миллиона, такие данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений.
"Всего обращений 1 302 643", - говорится в данных нейросети, которые были приведены в понедельник в эфире Первого канала.
Среди обращений лидируют такие темы, как "Социальная политика", "Инфраструктура", "Государство и общество", а также "Жилье".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Саратове начали проверку после жалобы на прямую линию Путина
Россия Владимир Путин Сбербанк России Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Общество
 
 
