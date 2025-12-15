В Ялте задержали чиновника за аферу с землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудник администрации Ялты задержан за покушение на мошенничество – он пытался заработать 300 тысяч рублей на оформлении земельного участка, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.