Рейтинг@Mail.ru
В Ялте задержали чиновника за аферу с землей - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/chinovnik-2062086916.html
В Ялте задержали чиновника за аферу с землей
В Ялте задержали чиновника за аферу с землей - РИА Новости, 15.12.2025
В Ялте задержали чиновника за аферу с землей
Сотрудник администрации Ялты задержан за покушение на мошенничество – он пытался заработать 300 тысяч рублей на оформлении земельного участка, сообщила... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:38:00+03:00
2025-12-15T11:38:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
севастополь
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251112/jalta-2054599383.html
ялта
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ялта, республика крым, севастополь, фсб
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Севастополь, ФСБ
В Ялте задержали чиновника за аферу с землей

ФСБ задержала с поличным сотрудника администрации Ялты при получении взятки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудник администрации Ялты задержан за покушение на мошенничество – он пытался заработать 300 тысяч рублей на оформлении земельного участка, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
По данным ведомства, начальник отдела закупок администрации города Ялты потребовал за услуги оформления права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 300 тысяч рублей. Деньги он якобы должен был предать должностным лицам, уполномоченным для решения вопроса.
«
"При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Свою вину задержанный признал в полном объёме и оказал содействие следствию. Следственным отделом УФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УФСБ уточнили, что задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В администрации Ялты задержали заммэра города
12 ноября, 19:44
 
ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымСевастопольФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала