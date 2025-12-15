В Ялте задержали чиновника за аферу с землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Сотрудник администрации Ялты задержан за покушение на мошенничество – он пытался заработать 300 тысяч рублей на оформлении земельного участка, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
По данным ведомства, начальник отдела закупок администрации города Ялты потребовал за услуги оформления права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 300 тысяч рублей. Деньги он якобы должен был предать должностным лицам, уполномоченным для решения вопроса.
«
"При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Свою вину задержанный признал в полном объёме и оказал содействие следствию. Следственным отделом УФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении.
В пресс-службе УФСБ уточнили, что задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
