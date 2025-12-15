Рейтинг@Mail.ru
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
02:08 15.12.2025 (обновлено: 09:42 15.12.2025)
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
Ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, следует из данных избирательной комиссии.
© AP Photo / Matias DelacroixХосе Антонио Каст
© AP Photo / Matias Delacroix
Хосе Антонио Каст. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 15 дек — РИА Новости. Ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, следует из данных избирательной комиссии.
По итогам подсчета 83,43% голосов политик набирает 58,61% голосов. Его соперница — сторонница левых Жанетт Хара — уже признала поражение.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили
03:23

Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.

По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикала. В 2024 году зарегистрировали 1207 убийств, что на 176% больше, чем десять лет назад. В первом полугодии 2025-го зафиксировали 511 таких преступлений.
Сантьяго - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
02:44
"На предыдущих президентских выборах 2021 года в центре внимания были неравенство и защита прав человека — слабые стороны Каста. Сегодня же речь идет об организованной преступности и отсутствии безопасности, а это сферы, где он чувствует себя уверенно", — сказал РИА Новости доктор политических наук Алехандро Оливарес.
Согласно недавним опросам общественного мнения, в Чили уменьшилось число людей, считающих демократию предпочтительнее любой другой формы правления, и, напротив, выросло число граждан, полагающих, что для обычных людей одинаково служит как демократия, так и авторитаризм.
Исследование социологической компании Cadem показало, что впервые за многие годы диктатор Аугусто Пиночет (1973-1990) входит в тройку самых почитаемых фигур в Чили.
"Каст последовательно придерживался четкой позиции в отношении безопасности и миграции, демонстрируя твердую позицию. <...> Годами он и его партия создавали нарратив, направленный против преступности, социального хаоса и радикализации, и теперь, когда все опросы показывают, что преступность и безопасность являются главными проблемами чилийцев, у него есть преимущество", — подчеркнул Оливарес.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
МИД Чили направил ноту протеста новому послу США
22 ноября, 10:27

Что известно о политике

Хосе Антонио Каст — представитель правой ультраконсервативной Республиканской партии. Он был кандидатом на выборах два раза. Его предыдущим неудачам во многом способствовал тот факт, что он является сыном немецкого лейтенанта, бывшего членом нацистской партии, бежавшего в Южную Америку после Второй мировой войны. Брат Каста был министром во время диктатуры Аугусто Пиночета.
Каст уже предложил нелегальным мигрантам покинуть страну до марта, в противном случае они будут депортированы и не смогут вернуться в Чили. Политик призвал считать нелегальную миграцию преступлением, хочет ужесточить наказания за организованную преступность, построить спецтюрьмы для иностранцев и увеличить бюджет на обеспечение безопасности.
В части экономики его предложения во многом напоминают программу президента соседней Аргентины Хавьера Милея. Каст хочет сократить роль государства, содействовать частному сектору в агропродовольственном секторе, туризме, горнодобывающей промышленности, строительстве и энергетике.
Чили - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чили выступила за укрепление отношений с США
6 ноября 2024, 23:56
 
Южная Америка, Аугусто Пиночет, Аргентина, Чили, Жанетт Хара
 
 
