На выборах президента Чили победил ультраправый политик

БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 15 дек — РИА Новости. Ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, следует из данных избирательной комиссии.

По итогам подсчета 83,43% голосов политик набирает 58,61% голосов. Его соперница — сторонница левых Жанетт Хара — уже признала поражение.

Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.

По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикала. В 2024 году зарегистрировали 1207 убийств, что на 176% больше, чем десять лет назад. В первом полугодии 2025-го зафиксировали 511 таких преступлений.

"На предыдущих президентских выборах 2021 года в центре внимания были неравенство и защита прав человека — слабые стороны Каста. Сегодня же речь идет об организованной преступности и отсутствии безопасности, а это сферы, где он чувствует себя уверенно", — сказал РИА Новости доктор политических наук Алехандро Оливарес.

Согласно недавним опросам общественного мнения, в Чили уменьшилось число людей, считающих демократию предпочтительнее любой другой формы правления, и, напротив, выросло число граждан, полагающих, что для обычных людей одинаково служит как демократия, так и авторитаризм.

Исследование социологической компании Cadem показало, что впервые за многие годы диктатор Аугусто Пиночет (1973-1990) входит в тройку самых почитаемых фигур в Чили.

"Каст последовательно придерживался четкой позиции в отношении безопасности и миграции, демонстрируя твердую позицию. <...> Годами он и его партия создавали нарратив, направленный против преступности, социального хаоса и радикализации, и теперь, когда все опросы показывают, что преступность и безопасность являются главными проблемами чилийцев, у него есть преимущество", — подчеркнул Оливарес.

Что известно о политике

Хосе Антонио Каст — представитель правой ультраконсервативной Республиканской партии. Он был кандидатом на выборах два раза. Его предыдущим неудачам во многом способствовал тот факт, что он является сыном немецкого лейтенанта, бывшего членом нацистской партии, бежавшего в Южную Америку после Второй мировой войны. Брат Каста был министром во время диктатуры Аугусто Пиночета.

Каст уже предложил нелегальным мигрантам покинуть страну до марта, в противном случае они будут депортированы и не смогут вернуться в Чили. Политик призвал считать нелегальную миграцию преступлением, хочет ужесточить наказания за организованную преступность, построить спецтюрьмы для иностранцев и увеличить бюджет на обеспечение безопасности.