03:23 15.12.2025
Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил ультраправого политика Хосе Антонио Каста с победой на выборах президента Чили и выразил надежду на тесное сотрудничество РИА Новости, 15.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, чили, сша, марко рубио
В мире, Чили, США, Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 15 дек РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поздравил ультраправого политика Хосе Антонио Каста с победой на выборах президента Чили и выразил надежду на тесное сотрудничество с его администрацией.
"Соединённые Штаты поздравляют избранного президента Чили Хосе Антонио Каста с победой на выборах... Соединённые Штаты рассчитывают на тесное сотрудничество с его администрацией для углубления партнёрства и содействия совместному процветанию в нашем полушарии," - говорится в заявлении Рубио.
Сантьяго - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
02:44
Госсекретарь также выразил уверенность в том, что под руководством Каста Чили будет продвигать общие приоритеты, включая укрепление общественной безопасности, борьбу с нелегальной иммиграцией и оживление торговых отношений с США.
С третьей попытки Касту удалось выиграть президентские выборы в Чили. По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикального политика.
Четырехлетний срок его полномочий начнется 11 марта 2026 года.
Хосе Антонио Каст - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
02:08
 
