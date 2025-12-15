https://ria.ru/20251215/chili-2062024305.html
Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили
Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили - РИА Новости, 15.12.2025
Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил ультраправого политика Хосе Антонио Каста с победой на выборах президента Чили и выразил надежду на тесное сотрудничество РИА Новости, 15.12.2025
