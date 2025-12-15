https://ria.ru/20251215/chili-2062022357.html
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти - РИА Новости, 15.12.2025
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
Президент Чили Габриэль Борич пригласил победившего на выборах главы государства Хосе Антонио Каста обсудить передачу власти, следует из слов Борича. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:44:00+03:00
2025-12-15T02:44:00+03:00
2025-12-15T02:44:00+03:00
в мире
чили
габриэль борич
жанетт хара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/26/1560082645_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_869a5e91153160055b6b1621046bf366.jpg
https://ria.ru/20251215/chili-2062020242.html
https://ria.ru/20251215/chili-2062018688.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/26/1560082645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76d222fceaef0c88dd0de0b79a580268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили, габриэль борич, жанетт хара
В мире, Чили, Габриэль Борич, Жанетт Хара
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
Президент Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти