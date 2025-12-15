Рейтинг@Mail.ru
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/chili-2062022357.html
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти - РИА Новости, 15.12.2025
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти
Президент Чили Габриэль Борич пригласил победившего на выборах главы государства Хосе Антонио Каста обсудить передачу власти, следует из слов Борича. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:44:00+03:00
2025-12-15T02:44:00+03:00
в мире
чили
габриэль борич
жанетт хара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/26/1560082645_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_869a5e91153160055b6b1621046bf366.jpg
https://ria.ru/20251215/chili-2062020242.html
https://ria.ru/20251215/chili-2062018688.html
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/26/1560082645_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76d222fceaef0c88dd0de0b79a580268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чили, габриэль борич, жанетт хара
В мире, Чили, Габриэль Борич, Жанетт Хара
Глава Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти

Президент Чили пригласил победившего на выборах Каста обсудить передачу власти

© РИА НовостиСантьяго
Сантьяго - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Президент Чили Габриэль Борич пригласил победившего на выборах главы государства Хосе Антонио Каста обсудить передачу власти, следует из слов Борича.
"Я связался с Хосе Антонио Кастом, чтобы поздравить его с победой, которая превратит его в будущего президента Чили", - написал он в X.
Хосе Антонио Каст - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
02:08
"Я всегда буду готов сотрудничать ради нашей родины, начиная со встречи, на которую я пригласил его завтра, в понедельник, в 11.30 (17.30 мск), здесь, во дворце Ла-Монеда", - отметил Борич.
По итогам подсчёта 99,33% голосов Каст набрал 58,18%. Его оппонент, кандидат от левых сил Жанетт Хара признала поражение.
Вальпараисо - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах
01:42
 
В миреЧилиГабриэль БоричЖанетт Хара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала