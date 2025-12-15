На выборах президента Чили победил ультраправый политик

БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 15 дек — РИА Новости. Ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили, следует из данных избирательной комиссии.

По итогам подсчета 83,43% голосов политик набирает 58,61% голосов. Его соперница — сторонница левых Жанетт Хара — уже признала поражение.

По мнению экспертов, кризис в сфере безопасности и миграции, который страна переживает уже несколько лет, создал почву для прихода к власти радикала. Согласно официальным данным, в 2024 году было зарегистрировано 1207 убийств, что на 176% больше, чем десять лет назад. В первом полугодии этого года зафиксировали 511 убийств.

"На предыдущих президентских выборах 2021 года в центре внимания были неравенство и защита прав человека — слабые стороны Каста. Сегодня же речь идет об организованной преступности и отсутствии безопасности, а это сферы, где он чувствует себя уверенно", — сказал РИА Новости доктор политических наук Алехандро Оливарес.

Согласно недавним опросам общественного мнения, проведенным Центром общественных исследований и консалтинговой компанией IPSOS, уменьшилось число людей, считающих демократию предпочтительнее любой другой формы правления, и, напротив, выросло число граждан, полагающих, что для обычных людей одинаково служит как демократия, так и авторитаризм.

Более того, исследование социологической компании Cadem показало, что впервые за многие годы диктатор Аугусто Пиночет (1973-1990) входит в тройку самых почитаемых фигур в Чили.

"Каст последовательно придерживался четкой позиции в отношении безопасности и миграции, демонстрируя твердую позицию... Годами он и его партия создавали нарратив, направленный против преступности, социального хаоса и радикализации, и теперь, когда все опросы показывают, что преступность и безопасность являются главными проблемами чилийцев, у него есть преимущество", — подчеркнул Оливарес.

Хосе Антонио Каст — представитель от правой ультраконсервативной Республиканской партии. Он уже был кандидатом на выборах два раза. Его предыдущим неудачам во многом способствовал тот факт, что он является сыном немецкого лейтенанта, бывшего членом нацистской партии, бежавшего в Южную Америку после Второй мировой войны. Кроме того, брат Каста был министром во время диктатуры Аугусто Пиночета.

Каст уже предложил нелегальным мигрантам покинуть страну до марта, когда вступает в должность новый глава государства, в противном случае они будут депортированы и не смогут вернуться в Чили. Ультраправый политик предлагает считать нелегальную миграцию преступлением, хочет ужесточить наказания за организованную преступность, построить специальные тюрьмы для иностранцев и увеличить бюджет на обеспечение безопасности.

В части экономики его предложения во многом напоминают программу президента соседней Аргентины Хавьера Милея. Каст хочет сократить роль государства в экономике, содействовать частному сектору, прежде всего в агропродовольственном секторе, туризме, горнодобывающей промышленности, строительстве и энергетике.