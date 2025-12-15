Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах - РИА Новости, 15.12.2025
01:42 15.12.2025
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах
Кандидат от левых сил Жанетт Хара сообщила, что признала поражение на выборах президента Чили, следует из ее заявления в X. РИА Новости, 15.12.2025
чили, в мире, жанетт хара, хоск антонио каст
Чили, В мире, Жанетт Хара, Хоск Антонио Каст
Вальпараисо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Кандидат от левых сил Жанетт Хара сообщила, что признала поражение на выборах президента Чили, следует из ее заявления в X.
"Демократия высказалась громко и ясно. Я только что поговорила с избранным президентом Хосе Антонио Кастом, чтобы пожелать ему успехов на благо Чили", - написала она.
"Тем, кто нас поддержал ... хотим сказать: знайте, что мы продолжим работать над улучшением жизни в нашей стране", - добавила она.
По итогам подсчета 83,43% голосов ультраправый политик Каст набирает 58,61% голосов.
Города мира. Сантьяго - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Правый политик Каст побеждает на выборах президента Чили
ЧилиВ миреЖанетт ХараХоск Антонио Каст
 
 
