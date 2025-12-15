https://ria.ru/20251215/chili-2062018688.html
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах - РИА Новости, 15.12.2025
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах
Кандидат от левых сил Жанетт Хара сообщила, что признала поражение на выборах президента Чили, следует из ее заявления в X. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:42:00+03:00
2025-12-15T01:42:00+03:00
2025-12-15T01:44:00+03:00
чили
в мире
жанетт хара
хоск антонио каст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150912/42/1509124228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ec6777087fa934524db44e64db2785.jpg
https://ria.ru/20251215/chili-2062018555.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150912/42/1509124228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_169d31818ca58096650c6325cd2cfaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, в мире, жанетт хара, хоск антонио каст
Чили, В мире, Жанетт Хара, Хоск Антонио Каст
Кандидат в президенты Чили Хара признала поражение на выборах
Кандидат в президенты Чили от левых сил Хара признала поражение на выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости.
Кандидат от левых сил Жанетт Хара сообщила
, что признала поражение на выборах президента Чили, следует из ее заявления в X.
"Демократия высказалась громко и ясно. Я только что поговорила с избранным президентом Хосе Антонио Кастом, чтобы пожелать ему успехов на благо Чили", - написала она.
"Тем, кто нас поддержал ... хотим сказать: знайте, что мы продолжим работать над улучшением жизни в нашей стране", - добавила она.
По итогам подсчета 83,43% голосов ультраправый политик Каст набирает 58,61% голосов.