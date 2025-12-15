Правый политик Каст побеждает на выборах президента Чили

https://ria.ru/20251215/chili-2062018555.html
Ультраправый политик Хосе Антонио Каст сохраняет большой отрыв на выборах президента Чили, следует из итогов подсчета более 25% голосов. РИА Новости, 15.12.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Ультраправый политик Хосе Антонио Каст сохраняет большой отрыв на выборах президента Чили, следует из итогов подсчета более 25% голосов.
У него 59,83% голосов, у соперницы Жанетт Хары, представительницы левых сил, 40,17% голосов.
Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.