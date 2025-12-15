Читать ria.ru в

Города мира. Сантьяго. Архивное фото

Города мира. Сантьяго

Правый политик Каст побеждает на выборах президента Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Ультраправый политик Хосе Антонио Каст сохраняет большой отрыв на выборах президента Чили, следует из итогов подсчета более 25% голосов.

У него 59,83% голосов, у соперницы Жанетт Хары, представительницы левых сил, 40,17% голосов.