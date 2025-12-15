https://ria.ru/20251215/chili-2062015426.html
На выборах президента Чили лидирует ультраправый политик Каст
На выборах президента Чили лидирует ультраправый политик Каст
На выборах президента Чили лидирует ультраправый политик Каст
Ультраправый политик Хоск Антонио Каст побеждает на выборах президента Чили, следует из итогов подсчета 4,46% голосов. РИА Новости, 15.12.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Ультраправый политик Хоск Антонио Каст побеждает на выборах президента Чили, следует из итогов подсчета 4,46% голосов.
У него 59,83% голосов, у соперницы Жанетт Хары, представительницы левых сил, 40,17% голосов.
Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.