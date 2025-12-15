В Челябинске завели дело после падения инвалида с пандуса

ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после того, инвалид-колясочник упал при высадке из автобуса, а водитель не оказал ему помощи, сообщил СК РФ.
По данным СК, в соцсетях появилась информация о том, что в декабре в Челябинске во время высадки из салона автобуса инвалид-колясочник упал с откидного пандуса, но водитель вместо помощи стал проявлять агрессию в его отношении.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в сообщении.
В пресс-службе регионального СУСК РИА Новости уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).