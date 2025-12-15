Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске завели дело после падения инвалида с пандуса
11:09 15.12.2025
В Челябинске завели дело после падения инвалида с пандуса
Уголовное дело возбудили в Челябинске после того, инвалид-колясочник упал при высадке из автобуса, а водитель не оказал ему помощи, сообщил СК РФ. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
2025
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после того, инвалид-колясочник упал при высадке из автобуса, а водитель не оказал ему помощи, сообщил СК РФ.
По данным СК, в соцсетях появилась информация о том, что в декабре в Челябинске во время высадки из салона автобуса инвалид-колясочник упал с откидного пандуса, но водитель вместо помощи стал проявлять агрессию в его отношении.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в сообщении.
В пресс-службе регионального СУСК РИА Новости уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
