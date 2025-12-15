В Челябинске завели дело после падения инвалида с пандуса

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального СУСК РИА Новости уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).